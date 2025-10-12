Във Враца започва изграждането на Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН), каза днес кметът на общината Калин Каменов пред участниците в дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Каменов подчерта, че местната власт започва работа по проекта, след като осъзнава, че има проблем с кадрите и трябва да намери решение. Базата на ЦЕРНН ще е в сграда, строена преди четири десетилетия, която никога не е ползвана, обясни Каменов. По план в Центъра ще се прилагат съвременни методи на обучение, комбиниращи теория, практика и научни изследвания. Обучението ще е организирано в дуален формат, който ще свързва прогимназиалния и гимназиалния етап с университетите и реалната практика.

В Северозападна България няма нито един университет, подчерта Каменов, според когото ЦЕРНН ще помогне за преодоляването на този проблем. Предвидено е в корпусите да има професионална гимназия по ИТ и енергийни науки, бази на Софийския университет, Техническия университет в София, както и на този по телекомуникации. Предстои Общината да подпише споразумение и с Висшето военноморско училище във Варна, посочи кметът на Враца. По думите му предвидено е и създаването на Развоен център с големи компании, където учениците да могат да стажуват.

С катастрофални резултати по математика няма как да има технологични училища, посочи още Каменов. И уточни, че Общината работи активно и за преодоляването на този проблем. Осигурени са средства и сега гимназисти преподават математика на по-малки ученици. Парите, които осигурява държавата за образование, трябва да следват качеството и резултатите, а не ученика, подчерта Каменов. По думите му обучението от по-големи ученици на по-малки дава много добри резултати, към проекта има огромен интерес и затова Общината планира да осигури по-голяма база.

Каменов уточни още, че до края на година Общината ще бъде готова с технологичния проект за ЦЕРНН и след три години ще го открие.