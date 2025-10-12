САЩ осъдиха задържането на десетки протестанти от църквата "Сион" в Пекин

Подробно търсене

Николай Велев
Пастор Цзин Минжи води курс по основи на християнската вяра в църквата „Сион” в Пекин, Китай. Снимка: AP Photo/Ng Han Guan, Архив.
Вашингтон ,  
12.10.2025 22:56
 (БТА)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес осъди задържането на десетки пастори от една от най-големите неофициални протестантски църкви в Пекин, като определи действията на китайските власти като "враждебност срещу християни", предаде Ройтерс.

В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че около 20 души, свързани с църквата на "Сион" са били задържани или са в неизвестност.

"Призоваваме Китайската комунистическа партия незабавно да освободи задържаните църковни лидери и да позволи на вярващите (…) да изпълняват религиозните си дейности без страх", заяви Рубио.

/АГ/

