САЩ осъдиха задържането на десетки протестанти от църквата "Сион" в Пекин
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес осъди задържането на десетки пастори от една от най-големите неофициални протестантски църкви в Пекин, като определи действията на китайските власти като "враждебност срещу християни", предаде Ройтерс.
В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че около 20 души, свързани с църквата на "Сион" са били задържани или са в неизвестност.
"Призоваваме Китайската комунистическа партия незабавно да освободи задържаните църковни лидери и да позволи на вярващите (…) да изпълняват религиозните си дейности без страх", заяви Рубио.
/АГ/
