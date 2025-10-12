Дешан защити своя щаб заради контузията на Мбапе

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан защити своя щаб, който е критикуван заради контузията на звездата Килиан Мбапе.

Нападателят на Реал Мадрид се завърна в клуба си за лечение на контузия в глезена, която го извади от квалификационния мач за Световното първенство в Исландия в понеделник.

Мбапе получи контузия в десния глезен по време на заключителните етапи на победата с 3:0 над Азербайджан в Париж в петък, където отбеляза първия гол точно преди почивката.

Франция не е извикала заместник на Мбапе за мача от група D в понеделник в Рейкявик, където "петлите" може да си осигурят класиране за финалите на Световното първенство.

Дешан отхвърли предположенията, че е можел да бъде по-внимателен със звездата на "сините“, чийто 53-ти гол за националния отбор го доближи до рекорда на Оливие Жиру.

"Трябваше ли да играе толкова много? Винаги можем да си зададем този въпрос“, каза треньорът на Франция пред френската телевизия Telefoot.

"Проведох много разговори с Килиан - през седмицата, преди мача, на полувремето, през второто полувреме. Нямаше по-сериозна болка, но имаше някои влизания. Преди да го извадя, получи удар точно там, където го болеше глезенът. Очевидно спря веднага. Без този удар, предвид формата му, нямаше особен проблем. Във футбола има контакт и, за съжаление, можеш да се контузиш", каза още Дешан.

Дешан потвърди, че вратарят на Милан Майк Менян ще поеме капитанската лента в отсъствието на Мбапе.

Бенжамен Павар замени централния защитник Ибрахима Конате, който беше освободен и се завърна в Ливърпул, тъй като се опитва да се справи с проблем с бедрото.