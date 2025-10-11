Капитанът на Франция Килиан Мбапе ще пропусне световната квалификация с Исландия

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Michel Euler
Париж,  
11.10.2025 08:58
 (БТА)

Нападателят на Реал Мадрид и капитан на Франция Килиан Мбапе ще пропусне предстоящия квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година срещу Исландия поради контузия, съобщи АФП, позовавайки се на треньорския щаб на тима.

Мбапе няма да участва в двубоя на 13 октомври заради травмата в десния глезен, която получи срещу Азербайджан снощи. Той се оплака от подобна контузия на 4 октомври по време на срещата от осмия кръг на Ла Лига срещу Виляреал.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

/ИК/

