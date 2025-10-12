Подробно търсене

Електрозахранването във вилното селище Елените още не е възстановено по тяхно искане, каза енергийният министър

Делян Петришки
Електрозахранването във вилното селище Елените още не е възстановено по тяхно искане, каза енергийният министър
Електрозахранването във вилното селище Елените още не е възстановено по тяхно искане, каза енергийният министър
Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
София,  
12.10.2025 22:17
 (БТА)

Електрозахранването във вилното селище Елените не е възстановено по тяхно искане, съобщи енергийният министър Жечо Станков в интервю за БНТ тази вечер.

Той посочи необходимостта да се провери изрядността на тяхната част от мрежата, включително да се обезводнят пространствата с електроуреди и инсталация.

Министърът добави, че електрозахранването е възстановено на всички желаещи в засегнатите райони от падналите обилни валежи в област Бургас през миналата седмица. 

По повод спряното електрозахранване в западната част на България и районите на Трън, Монтана и Етрополе в резултат на снеговалежа, Жечо Станков каза, че заедно с министъра на земеделието и храните Георги Тахов са подготвили законопроект, който вече е на разположение на народните представители. 

По думите му готвените законодателни промени ще дадат възможност за почистване на храсти и дървета извън сега регламентираната седемметрова зона на отстояние от електропроводите, както и на всички опасни дървета с височина над 7 метра, които е възможно да застрашат енергийната система при тежки метеорологични условия. 

/ВЙ/

Свързани новини

07.10.2025 14:39

Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване и бездействие от институции, смятат от Камарата на архитектите в България

Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, се казва в декларация на Камарата на архитектите в България (КАБ).  Прекомерното и често незаконно строителство
06.10.2025 15:20

Оперативната обстановка към момента е сравнително спокойна, екипите работят по 30 сигнала, каза директорът на ГДПБЗН Александър Джартов

Оперативната обстановка е сравнително спокойна, има 30 сигнала, на които реагират екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Това каза пред журналисти във връзка с усложнената метеорологична обстановка директорът на
04.10.2025 21:14

Четвърта жертва на наводненията бе открита в курорта Елените, продължават разчистването и помощта за пострадалите след интензивните дъждове в страната

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електрозахранване, а достъпът до пострадали райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, обезопасяване на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.
04.10.2025 11:37

Постепенно се нормализира обстановката в област Бургас, няма данни за хора в риск, съобщиха от МВР

Оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, съобщиха от пресцентъра на МВР. От министерството допълниха, че всичките им сили и средства в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места.
03.10.2025 10:22

Тази сутрин в София валя сняг и навсякъде в планините валежите от дъжд преминаха в снеговалеж, съобщиха за БТА от НИМХ

Тази сутрин в София валя сняг, тъй като дъждът беше преминал в кратък снеговалеж. По високите полета на Западна България дъждът също премина в сняг, каза за БТА Ралена Димитрова - дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Тя обясни, че "за натрупване на снежна покривка в София не може да се говори, защото земната повърхност още е топла".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:36 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация