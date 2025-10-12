Електрозахранването във вилното селище Елените още не е възстановено по тяхно искане, каза енергийният министър

Електрозахранването във вилното селище Елените не е възстановено по тяхно искане, съобщи енергийният министър Жечо Станков в интервю за БНТ тази вечер.

Той посочи необходимостта да се провери изрядността на тяхната част от мрежата, включително да се обезводнят пространствата с електроуреди и инсталация.

Министърът добави, че електрозахранването е възстановено на всички желаещи в засегнатите райони от падналите обилни валежи в област Бургас през миналата седмица.

По повод спряното електрозахранване в западната част на България и районите на Трън, Монтана и Етрополе в резултат на снеговалежа, Жечо Станков каза, че заедно с министъра на земеделието и храните Георги Тахов са подготвили законопроект, който вече е на разположение на народните представители.

По думите му готвените законодателни промени ще дадат възможност за почистване на храсти и дървета извън сега регламентираната седемметрова зона на отстояние от електропроводите, както и на всички опасни дървета с височина над 7 метра, които е възможно да застрашат енергийната система при тежки метеорологични условия.