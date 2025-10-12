Колкото по-късно дадем телефони на децата, толкова по-добре за тях, каза министър Красимир Вълчев

„Колкото по-късно дадем телефони на децата, толкова по-добре за тях", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в предаването „Защо, господин министър?" по bTV във връзка с обсъжданата забрана за мобилни телефони в училище.

Министърът коментира приетите тази седмица на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование, който включва пълна забрана за използването на телефони от ученици в училищата. Той обясни, че в 830 училища в страната телефоните вече са изцяло ограничени, което представлява около 35-36 процента от всички 2300 училища. „Най-големият проблем е в гимназиалния етап – с използването на телефоните и с дисциплината в час", отбеляза той.

Вълчев посочи, че според международни проучвания в 89 държави, българските ученици прекарват най-много време пред екрани. „По процент на разсейване сме на първо място и има ясна зависимост между степента на разсейване и резултатите по математика. Продължителното стоене пред екраните уврежда умения като концентрацията", допълни министърът.

По отношение на новия предмет „Добродетели и религии" министърът подчерта, че нито едно дете няма да бъде задължено да изучава религия против волята си. Той уточни, че предметът ще се преподава от педагогически специалисти и е насочен към възпитание в добро. „Има причинно-следствена връзка между това да възпитаваме децата в добродетели и да израстват като по-добри хора", посочи Вълчев. Министърът заяви, че законопроектът се очаква да бъде приет до края на годината или в началото на следващата. Най-вероятно няма да успеем за учебната 2026/2027 година, а за следващата – 2027/2028 година, за първи клас, уточни той.

Относно резултатите от националното външно оценяване по математика за шести клас, Вълчев посочи, че средният резултат е 8,9 точки от 20. „Основният проблем в образователната система е при предметите математика, физика и химия. Трудностите започват още в пети клас и нашите ученици се справят трудно с практическите задачи", каза министърът.

Вълчев коментира и промяната във формата на изпита по математика след седми клас, която планира да включи и задачи по природни науки. Той обясни, че наблюдава притеснение както сред родители, така и сред учители относно новия формат. „Ако видят задачите, публикувани на сайта на министерството, ще забележат, че промяната е минимална – възможно най-малката стъпка към интегриране на математиката с природните науки", каза той.

„Един от най-важните фактори за социално-икономическото ни развитие е дали ще успеем да мотивираме повече деца да учат математика и природни науки", подчерта Вълчев. По думите му България разполага едва с 45 процента заместване на пенсиониращите се инженери.

На въпрос за възнагражденията на учителите министърът каза, че най-вероятно ще има увеличение на учителските заплати. „Добрите възнаграждения са необходимо условие за качествено образование", заяви той.

Вълчев говори и за ситуацията по Черноморието след наводненията. Той съобщи, че миналата седмица в петък не са учили в общините Созопол и Царево, както и в четири училища в община Бургас. „Тази седмица, вторник и четвъртък, също издадох заповед за дистанционно обучение, тъй като продължиха валежите, но от понеделник ще учат навсякъде нормално", каза министърът.