Без нарушения приключиха изборите за кмет на поповското село Зараево. Избирателната активност към 20:00 часа е 62 процента, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Галин Цанков.

Правото си на глас на частичните избори за кмет на кметство село Зараево упражниха 472 граждани от общо 752 имащи това право.

Според междинните резултати през деня, избирателната активност към 11:00 часа бе 18,3 процента, а в 16:00 часа бе малко над 47 на сто.

Резултатите от вота на жителите на Зараево се очаква до края на деня, каза още председателят на ОИК – Попово.