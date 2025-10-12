Научна постерна сесия на млади учени и постдокторанти в рамките на 68-та Международна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“

В рамките на 68-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, на 17 октомври 2025 г., ще се проведе специализирана научна постерна сесия, посветена на постиженията на млади учени и постокторанти, участници по Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (II етап 2024–2025).

Събитието ще се състои във фоайето на Миннотехнологичния факултет, етаж 3, от 15:00 до 16:00 ч.

Научната постерна сесия ще предостави възможност на младите изследователи да представят своите иновативни проекти, научни открития и изследователски резултати пред широката академична и професионална общност. Това е възможност за младите изследователи да обменят вдъхновяващи идеи, да създадат ценни контакти и да се утвърдят като част от националната и световната научна сцена.

Кога: 17.10.2025 г., 15:00 – 16:00 ч.

Къде: МГУ „Св. Иван Рилски“, Миннотехнологичен факултет, етаж 3, фоайе

Научната постерната сесия на младите учени и постдокторанти на МГУ „Св. Иван Рилски“ обещава да бъде едно от най-динамичните и вдъхновяващи събития в програмата на конференцията, насочено към бъдещето на науката и следващото поколение изследователи.

