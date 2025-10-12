Местни избори в Косово: Изборният ден приключи

Подробно търсене

Магдалена Димитрова
Снимка: Магдалена Димитрова/БТА. Снимката е илюстративна.
Прищина,  
12.10.2025 20:33
 (БТА)

Местните избори в Косово приключиха, съобщава вестник "Коха диторе".

На цялата територия на страната в 19:00 ч. (20 ч. бълг. вр.) приключи времето за гласуване на местния вот, който се проведе днес и който започна в 7:00 ч. (8 ч. бълг. вр.).

По предварителни данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово, цитирани от вестника, при обработени 94 процента от протоколите в избирателните секции, избирателната активност към 19 ч. е била 38,48 процента.

ЦИК информира още, че изборният процес е преминал предимно спокойно, без големи инциденти, като е имало само леки забавяния на места при отварянето на някои избирателни секции и случаи на заснемане на бюлетини.

Очаква се предварителните резултати от гласуването да бъдат публикувани от ЦИК в следващите часове, отбелязва изданието.

Според мрежата от неправителствени организации „Демокрацията в действие“ (DnV) изборният процес днес е бил спокоен и демократичен, но са регистрирани някои нередности.

Като такава те посочиха гласуването с придружител, особено при жените и младите, което при много от случаите не е било отбелязано в протокола. Друга нередност, наред с други неща, според тях е била наличието на рекламни материали на политически сили на разстояние, по-малко от 100 метра от избирателни секции, както и организирано гласуване за групи граждани в някои косовски общини.

