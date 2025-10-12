Местни избори в Косово: Не са установени инциденти, които биха могли да засегнат целостта, надеждността или цялостното протичане на процеса, заявиха от ЦИК

От Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово информираха в изявление след изборите, че не са установени инциденти, които биха могли да засегнат целостта, надеждността или цялостното протичане на процеса, предаде новинарската агенция "Економия онлайн".

Председателят на ЦИК на Косово Крешник Радоничи, цитиран от албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ), заяви след края на изборите, че преброяването на гласовете вече е започнало.

По предварителни данни, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово, при обработени 95,88 процента от протоколите в избирателните секции, избирателната активност към 19 ч. е била 39,47 процента.

Радоничи каза, че на предишните редовни местни избори през 2021 г. избирателната активност е била 43 на сто.

Общият брой на имащите право да гласуват беше 2 069 098, като от тях 43 993 души бяха регистрирани да гласуват по пощата от чужбина. Гласуването в чужбина, което започна на 17 септември, приключи вчера.

Междувременно някои медии публикуваха своите екзитполове. По информация на ТВ "Клан Косова" столицата Прищина вероятно ще отиде на балотаж, тъй като екзитполът на телевизията дава 35,82 процента на досегашния кмет Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) и 31,57 процента на Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който към момента е министър на културата.

На трето място "Клан Косова" подрежда Уран Исмаили от дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) с 26,05 на сто.

Екзитполът на вестник "Коха диторе" дава 41,7 процента на Пърпарим Рама, 28 процента на Хайрула Чеку и 26,5 процента на Уран Исмаили.