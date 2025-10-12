Подробно търсене

Франция има ново правителство, съобщи президентството

Асен Георгиев
Франция има ново правителство, съобщи президентството
Франция има ново правителство, съобщи президентството
Льокорню прави изявление пред премиерската резиденция Отел Матиньон. Снимка: АП/Stephanie Lecocq, Pool via AP.
Париж,  
12.10.2025 23:40
 (БТА)

Френското президентство разкри днес състава на ново правителство, начело със Себастиан Льокорню, в което има както познати, така и нови лица, предаде Франс прес, като отбеляза, че целта е да се избегне задълбочаването на политическата криза.

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен.

Правителството е съставено "за да даде бюджет на Франция преди края на годината", заяви премиерът Себастиан Льокорню.

"Единственото, което има значение, е интересът на страната", подчерта той в "Екс", като благодари на министрите, "които участват в това правителство напълно свободно, без оглед на лични и партийни интереси".

/АГ/

