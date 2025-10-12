Децата трябва да са не потребители, а създатели на модерни устройства, смята председателят на Общинския съвет в Бургас

Децата ни трябва да бъдат не потребители, а създатели на модерни технологични устройства, каза днес Михаил Хаджиянев, председател на Общинския съвет в Бургас, пред участниците в дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Според Хаджиянев местната власт в Бургас дава добър пример как се изгражда модерно училище със създаването на професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в града. Тя замества западащо старо технологично училище. Сградата е ремонтирана от Общината, създадени са модерни зали и пространства, лаборатории. Местната власт е получила подкрепа за реализацията на проекта от IT сектора, браншови организации, университети.

В новата гимназия учат 500 деца, половината от които не са от Бургас, допълни Хаджиянев. Той подчерта, че такива модерни иновативни училища привличат младите хора, като нерядко с тях идват и семействата им.

Бургас започна изграждане на Център за високи постижения, към който ще има и общежитие, каза още Хаджиянев. По думите му в него също ще има лаборатории, включително за киберсигурност, работилници. В гимназията е въведена менторска програма за обучение, като учениците имат възможност да прилагат знанията и уменията си в реални условия. Освен това се изгражда стажантска програма в партньорство с работодатели.

В училището е въведена менторска програма, учениците работят в реални условия по реални казуси. Процесът на наставничество позволява прилагането на знание и умения в реални среда, добави Михаил Хаджиянев.