Радослав Гидженов ще ръководи европейската квалификация за младежи до 21 години между Испания и Финландия

Българският съдия Радослав Гидженов ще ръководи квалификационен мач за Европейското първенство за младежи до 21 години между Испания и Финландия, съобщиха от Испанската футболна федерация. Двубоят ще се играе на 14 октомври на стадион „Касталия" от 19.:30 часа българско време.

Помощници на Радослав Гидженов ще бъдат сънародниците му Мирослав Максимов и Петър Митрев. Волен Чинков е четвърти съдия в този мач, който ще се играе в Кастейон де ла Плана.