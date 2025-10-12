Подробно търсене

Радослав Гидженов ще ръководи европейската квалификация за младежи до 21 години между Испания и Финландия

Мирослав Димитров
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Мадрид,  
12.10.2025 19:59
 (БТА)

Българският съдия Радослав Гидженов ще ръководи квалификационен мач за Европейското първенство за младежи до 21 години между Испания и Финландия, съобщиха от Испанската футболна федерация. Двубоят ще се играе на 14 октомври на стадион „Касталия" от 19.:30 часа българско време.

Помощници на Радослав Гидженов ще бъдат сънародниците му Мирослав Максимов и Петър Митрев. Волен Чинков е четвърти съдия в този мач, който ще се играе в Кастейон де ла Плана.

/МД/

