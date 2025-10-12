Подробно търсене

Призивите за прекратяване на социалния диалог будят тревога за погазване на демократичните практики, смятат от КНСБ

Борислава Бибиновска
На снимката: директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на конфедерацията Любослав Костов и президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров (вдясно). Снимка: Минко Чернев/БТА
София ,  
12.10.2025 19:19
 (БТА)

Всички наши предложения, включително насочените към справедливо данъчно облагане, са подлагани на задълбочени обществени и експертни обсъждания от години, тъй като вярваме, че това е демократичният път към защитата на публичния интерес. Призивите за прекратяване на социалния диалог са на противоположната плоскост и будят тревога за погазване на демократичните практики. Това заявяват от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) от днес сутринта.

В контекста на текущите дебати за данъчната политика КНСБ последователно отстоява позицията си за преструктуриране на данъчната тежест, а не за нейното механично увеличаване, отбелязват от КНСБ. Основната цел на предложенията ни е да се увеличи разполагаемият доход на хората с ниски и средни доходи, тъй като именно тяхното потребление е основният двигател на икономическия растеж, казват още от синдиката. В позицията си от КНСБ уверяват, че не противопоставя работници и работодатели, а са „партньор в трудни моменти, когато са нужни общи решения в полза на икономиката и обществото“.

Важно да се подчертае, че КНСБ винаги е била активен и отговорен социален партньор, включително по отношение на подкрепата за бизнеса в кризисни и преходни периоди, подчертават от синдикалната организация.

КНСБ е озадачена от заявеното намерение на КРИБ да „приоритизира други синдикати при колективното трудово договаряне“, тъй като това противоречи на Конституцията, европейските и международните конвенции и директиви, както и представлява натиск върху работодателите и посегателство върху правото на работниците сами да избират своето представителство, се посочва също в позицията. Свободата на сдружаване и колективното договаряне са основни права и не подлежат на пренареждане според интереси. КНСБ винаги е защитавала както обществения, така и реалния сектор, а колективното договаряне на ниво предприятия и браншове е ключово за хората и бизнеса и не бива да се превръща в инструмент за организационни противопоставяния, се казва още в позицията на синдиката.

От КСНБ отправят покана към КРИБ и всички национално представителни работодателски организации, както и към Конфедерацията на труда „Подкрепа“, за задълбочен разговор по тези и други ключови теми. 

Цялата позиция на КНСБ е достъпна тук

/ТТ/

