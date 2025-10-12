Местни избори в Косово: Към 18 ч. местно време в страната са гласували 32,68 процента от избирателите

Към 18 ч. местно време (19 ч. българско време) на местните избори в Косово са гласували 32,68 процента от избирателите, сочат последни данни на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК), публикувани на сайта ѝ.

На изборите днес косовските гласоподаватели избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната.

Изборният ден започна в 7:00 местно време (8 ч. бълг. вр.) и ще приключи в 19:00 ч. (20 ч. бълг. вр.).

По информация на косовските медии изборният процес протича относително спокойно, като са регистрирани няколко малки инцидента, при които няма ранени или пострадали.

Сред тях са стрелба пред избирателна секция в община Дренас в Централно Косово, за която от прокуратурата в Прищина, цитирани от "Економия онлайн", заявиха, че няма общо с изборите, а с неразбирателство, започнало преди няколко седмици.

Другите регистрирани инциденти са свързани със сплашване на председател на секционна комисия, чийто извършител се издирва, и предполагаемо нарушаване на конфиденциалността на вота чрез фотографиране. Заподозреният за заснемането на бюлетината си е бил задържан от косовските власти.