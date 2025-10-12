Морският спасителен координационен център - Варна координира спасителна операция на товарен кораб в Черно море

Морския спасителен координационен център (МСКЦ) - Варна координира спасителна операция на товарен кораб в Черно море, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). В 13:14 ч. днес е получен сигнал за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода.

Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен - наклонил се е, като екипажът не може самостоятелно да овладее ситуацията. МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Операцията е в процес на изпълнение към този момент. Спасителите извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасността на екипажа, а МСКЦ – Варна координира съвместните усилия на спасителните единици от трите държави.

По-рано днес от МТС съобщиха, че вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще посети Варна утре, 13 октомври.