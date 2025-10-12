Зидан обяви желанието си да бъде треньор на френския национален отбор

Легендарният френски футболист Зинедин Зидан е готов да се завърне към треньорската работа и обяви желанието си един ден да бъде селекционер на френския национален отбор.

"Разбира се, че ще се върна към треньорската работа; това е моята цел. Един ден искам да бъда старши треньор на френския национален отбор“, цитира думите на Зидан журналистът Фабрицио Романо.

По-рано беше съобщено, че Френската футболна федерация е постигнала споразумение с 53-годишния треньор относно назначаването му за старши треньор на националния отбор. Зидан може да наследи Дидие Дешан на тази позиция след Световното първенство през 2026 г.

Последната и единствена треньорска позиция на Зидан беше в Реал Мадрид, който той ръководеше от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. С "белите" френският треньор спечели три пъти Шампионската лига, два пъти Испанската лига, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.