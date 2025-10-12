Жителите на пет села от община Марица протестираха мирно за по-добър междуселищен транспорт до Пловдив

Жителите на пет села от община Марица (Рогош, Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре) протестираха мирно заради състоянието на междуселищния транспорт до Пловдив.

Протестът започна пред читалището в село Рогош и премина в шествие до кръстовището на главния път в селото, който бе временно затворен за движение. При придвижването си протестиращите скандираха „Искаме нормален транспорт“ и носиха плакати със същото послание.

Днес на пореден протест излязоха и жителите на село Труд, които също настояват за подобряване на междуселищния транспорт. Пред БТА Станимир Тончев, съпредседател на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ каза, че протестът там днес е преминал с временно спиране на движението по Карловско шосе и шествие от селото до кръговото движение в близост до автомагистрала „Тракия“.

Пред читалището в село Рогош хората изказаха исканията си за по-добър и по-качествен транспорт до града. Действията ни не са политически, а представляват гражданска инициатива на хора, които ежедневно ползват обществения транспорт и искат реално подобрение на услугата, казаха протестиращите. Те настояват за промяна и подобряване на транспортната услуга, тъй като в момента стотици хора пътуват всеки ден в стари, неудобни и нередовни маршрутки. Протестиращите настояват линия №8, която обслужва петте населени места, да бъде по-добре организирана, по нея да се движат повече превозни средства, както и за по-добро обслужване.

Протестът е по инициатива на Мария Тотева, чието дете заедно с други деца, били свалени от маршрутка и не са могли да се приберат. „Ние настояваме за по-добро качество на транспорта, за нови автобуси, които да извозват пътуващите от Скутаре, Рогош, Маноле, Манолско конаре и Трилистник“, каза Тотева.

„Днес сме тук, защото сме пълноправни граждани на тази държава, отстояваме правата си и искаме нормален транспорт за децата си и за нас", каза пред БТА Екатерина Купеникова, жител на с. Рогош. По думите й в момента транспортът се осъществява от нередовни, „счупени и мръсни“ маршрутки по линия номер 8. Тя сподели още, че според нея има плащане „под масата“, за да се обслужват тези линии без да се дава възможност на други хора да участват в търгове.

Кметът на с. Скутаре Катя Тодорова, каза пред БТА, че наистина има проблем с транспорта до града от тези пет села. Тя добави, че преди дни кметът на община Марица Димитър Иванов е пуснал обявление, че има внесен законопроект в Народното събрание в тази насока. По думите й е въпрос на време да се намери решение и близките до Пловдив села от община Марица и още други три общини в страната да имат редовен междуселищен транспорт. Идеята на протеста е хората да напомнят за себе си и за проблема, каза още Катя Тодорова.