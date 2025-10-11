Подробно търсене

Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят за титлата на международен турнир по бадминтон в Истанбул

Ива Кръстева
Стефани Стоева и Габриела Стоева, снимка: БТА
Истанбул,  
11.10.2025 19:34
 (БТА)

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на полуфиналите Мику Сугияма и Нацуми Такасаки (Япония) с 21:19, 17:21, 21:18 за 74 минути на корта. За тя това е трети успех в надпреварата.

Българките поведоха с 13:5 в първия гейм, но японките направиха обрат 19:18. С три поредни точки обаче възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова затвориха първата част. Във втория гейм Сугияма и Такасаки взеха аванс рано, не го изпуснаха до края и изравниха резултата. В решителната трета част сестрите натрупаха преднина от 12:6 и водеха до края на двубоя, който затвориха с 21:18.

В спора за титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, ще играят срещу представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Българките имат 10 победи в 10 мача срещу туркинята, а за последно ги победиха на 4 октомври на полуфиналите на турнира от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства). 

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Абу Даби и завоюваха пета титлата за 2025 година.

/ИК/

