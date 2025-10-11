Стефани Стоева и Габриела Стоева достигнаха до полуфиналите и си гарантираха медал от турнир по бадминтон в Истанбул

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени и си гарантираха медал на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция).

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, спечелиха служебно на четвъртфиналите след отказ на съперничките им Флави Вайе и Елза Жакоб (Франция).

В спор за място на финала възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова ще играят по-късно днес срещу победителките от мача между Мику Сугияма/Нацуми Такасаки (Япония) и Ясемин Бекташ/Синем Йълдъз (Турция).

На единично Стефани Стоева загуби на четвъртфиналите в оспорван двубой от водачката в основната схема Вън Юй Чжан (Канада) с 21:17, 16:21, 17:21 за 42 минути.

На турнира в Истанбул участваха 17 български състезатели.