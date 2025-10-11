Монтана записа втора поредна победа в Адриатическата лига по баскетбол за жени

Отборът на Монтана записа втора поредна победа в Адриатическата лига по баскетбол при жените.

В среща от втория кръг българският тим надигра словенския Цинкарна Целе с 82:69 (32:18, 25:15, 7:13, 18:23) и оглавява класирането.

В зала "Младост" в Монтана баскетболистките Дамир Гъргич направиха изключително силно първо полувреме, в което реализираха 57 точки и водеха с 24.

През второто полувреме нападението на българския тим изпита затруднения, като особено видни те бяха в третата четвърт, в която бяха отбелязани само 7 точки, но гостенките от Цинкарна изоставаха с твърде много, за да можеха да мислят за обрат.

За Монтана Даниела Уолън бе над всички с 23 точки. Дения Дейвис-Стюарт добави още 16 точки, а с по 13 завършиха Джаника Грифит-Уолъс и Гергана Иванова.

За Цинкарна Шоунта Шоу и Мая Уранкер реализираха по 14 точки.