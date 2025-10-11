Фасадата на концертната зала в Пазарджик бе осветена в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията

Фасадата на концертна зала" Маестро Георги Атанасов" в Пазарджик бе осветена в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

С този символичен акт Община Пазарджик изразява своята подкрепа към инициативата на Съвета на Европа за насочване на общественото внимание към каузата, която дава втори шанс за живот на пациенти с тежки заболявания.

Повече от 40 сгради в 27 общини в страната ще светят в зелено в продължение на половин час тази вечер.