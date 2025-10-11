Подробно търсене

Фасадата на Общинският театър в Кюстендил светна в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Фасадата на Общинският театър в Кюстендил светна в зелено по повод Европейския ден на донорството. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Кюстендил,  
11.10.2025 19:52
 (БТА)

Фасадата на Общинският театър в Кюстендил светна в зелено тази вечер по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Участваме в тази кампания за втора поредна година, но сме подкрепяли и други такива инициативи, каза за БТА директорът на театъра в Кюстендил Чавдар Ненов.

Зеленият цвят е цветът на донорството и трансплантацията, а тазвечрешната инициатива е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Кампанията има за цел да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот.

Осветяването на театъра в зелен цвят, както и на останалите сгради в страната, включващи се в инициативата, беше в диапазона от 19:15 до 19:45 часа.

/ТТ/

