Михаела Димитрова
Сградата на ДКЦ I в Добрич бе осветена в зелена светлина по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи
Снимка: Михаела Димитрова
Добрич,  
11.10.2025 19:57
 (БТА)

Сградата на Диагностично-консултативен център (ДКЦ I) в Добрич бе осветена в зелена светлина. По този начин Община Добрич отбелязва Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

Денят има за цел да изрази благодарност към донорите и техните семейства, към медицинските специалисти, ангажирани в процеса, както и да повиши информираността относно смисъла и значението на донорството.

Инициативата е част от информационната кампания на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, провежда се в цялата страна, в името на каузата да спасиш и да дариш живот.

Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи се организира от Съвета на Европа. Тази вечер в зелено ще бъдат осветени фасадите на над 40 сгради в 27 общини в страната по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи - 11 октомври.

 

/ТТ/

