Над 140 колоездачи се включиха в дванадесетото издание на състезанието „Деца на колела” в Ловеч

Над 140 колоездачи от цялата страна се включиха в дванадесетото издание на състезанието „Деца на колела” в Ловеч, съобщават от общинската администрация. Те премериха сили във финалния кръг на националните серии по спускане (Downhill). Тази година Детските Даунхил серии включват общо четири старта – в Тетевен, Пампорово, Троян и Ловеч.

Събитието, организирано с подкрепата на Община Ловеч, предложи истински спортен празник и много емоции за участници и публика. Участниците - от 10 до 18 години, бяха разделени в четири възрастови категории. Трасето за спускане с дължина около 1 км включваше разнообразен техничен терен като камъни, стълби, скокове и други интересни елементи и препятствия. След оспорвани квалификации и динамични финали бяха излъчени победителите във всяка възрастова група, които показаха високо ниво на подготовка и спортен дух.

Наградите на най-добрите участници връчи кметът на Община Ловеч Страцимир Петков, който поздрави младите състезатели за усилията, постоянството и любовта им към спорта.

„Деца на колела“ вече повече от десетилетие обединява млади спортисти, родители и треньори от цялата страна.

Финалният ден от проявата продължава и в неделя, 12 октомври, когато на специално подготвено трасе около езерото в парка „Стратеш“ ще се проведат стартовете за най-малките участници - децата до 9-годишна възраст.