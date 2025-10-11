С прожекция на логото на кампанията "Да! За живот!" в Русе бе отбелязан Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи

С прожекция на логото на кампанията "Да! За живот!" на видеостена пред сградата на Община Русе в центъра на града бе отбелязан Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи.

Така крайдунавският град се включи в националната инициатива, при която сгради в различни общини в България бяха осветени в зелено - цветът на донорството и трансплантацията.

От Изпълнителна агенция "Медицински надзор" информират, че целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот. От там посочват още, че един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.