С прожекция на логото на кампанията "Да! За живот!" в Русе бе отбелязан Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
С прожекция на логото на кампанията "Да! За живот!" на видеостена пред сградата на Община Русе бе отбелязан Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи. Снимка: Мартин Пенев/БТА
Русе,  
11.10.2025 19:50
 (БТА)

С прожекция на логото на кампанията "Да! За живот!" на видеостена пред сградата на Община Русе в центъра на града бе отбелязан Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи. 

Така крайдунавският град се включи в националната инициатива, при която сгради в различни общини в България бяха осветени в зелено - цветът на донорството и трансплантацията. 

От Изпълнителна агенция "Медицински надзор" информират, че целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот. От там посочват още, че един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. 

/ТТ/

В допълнение

