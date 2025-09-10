Очаква се ремонтът на басейна в благоевградския квартал ,,Еленово" да приключи най-късно през май 2026 г., каза кметът Методи Байкушев

Очаква се през октомври да започне ремонт на басейна в квартал „Еленово“в Благоевград и да приключи най-късно през май 2026 г., съобщи пред медиите кметът Методи Байкушев. Той уточни, че вчера е проведена информационна среща с клубовете и родителите в зала „22 септември“, на която те били запознати с предстоящите дейности.

Проектът е по Плана за възстановяване и устойчивост и е със 100 процента европейско финансиране. Към момента приключваме със забележките по проектирането, за да сме сигурни, че проектът наистина ще изпълни функциите, които са предвидени за този ремонт, обясни още кметът. Недостатъците при проектирането и изпълнението на този проект ще могат да бъдат коригирани, за да осигурим дълъг живот на басейна. Очаква се ремонтът да приключи най-късно през май 2026 г., тъй като сме притиснати от сроковете за изпълнение по Плана за възстановяване и устойчивост, отбеляза Байкушев. Той допълни, че срокът за изпълнение, оценка и отчитане е 30 юни 2026 г. и това е общоевропейски срок – не само за Благоевград, а за цялата страна и за всички проекти в цяла Европа, които са по Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му се очаква ремонтът да започне през октомври и да се движи с бързи темпове. Той посочи, че се надява заедно със строителя да успеят да го завършат предсрочно, още преди май 2026 г. Байкушев допълни, че Община Благоевград е поела ангажимент към клубовете и състезателите, като ще осигури възможности за продължаване на спортно-тренировъчната дейност на всички клубове. Имаме сключен договор с концесионера на плажа в Симитли, където поискахме и концесионерът се съгласи да осигури топъл басейн с минерална вода, чисти съблекални и съответните санитарни помещения, каза Методи Байкушев. По думите му всичко е подготвено и има възможност да се започне веднага след старта на ремонта. Очаква се съгласуването на проекта да приключи до началото на октомври, след което ще може да започне работа. Кметът допълни още, че е осигурен транспорт за състезателите от спортните клубове – 22- местен автобус, който от понеделник до петък ще прави по три курса до Симитли, за да извозва децата, които няма да бъдат превозвани от своите родители.

Във връзка с наближаването на есенно-зимния сезон и очакванията на гражданите да бъдат завършени улиците, конкретно зад операта, Методи Байкушев подчерта, че недоволството на хората е абсолютно основателно и Общината съзнава, че проточилият се ремонт създава огромни неудобства.

Истината е, че тази държавна програма беше представена от поредица правителства чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството като такава, с която държавата ще финансира изцяло, включително авансово, всички плащания по тези обекти за всички общини, обясни кметът. Той посочи, че тези обекти няма как да бъдат изпълнени без държавна помощ, като уточни, че става дума за обекти с пълна подмяна на ВиК, асфалт и тротоари – дейности, които не са по силите на никоя община.

Именно заради това всички общини подадоха десетки проекти по тази програма, за да могат да подновят критичната инфраструктура и да не се стигне до ситуация като тази в Плевен, допълни още Методи Байкушев.

Той обясни, че Общината няма собствен заделен бюджет за финансиране на тези обекти именно защото те са включени в Закона за държавния бюджет. Очевидно е, че има недостиг на средства в държавния бюджет. Ние разбираме, че държавата в момента е в затруднено положение, като се вижда, че и други общини са в сходна ситуация. Това, което можем да направим като община, е да поддържаме диалог със строителите. Благодаря на фирмите, че въпреки огромните забавяния в плащанията продължават да работят, допълни кметът.

Той изрази надежда, че държавата ще изпълни своя ангажимент и ще позволи ремонтите на тези улици да бъдат завършени. Кметът уточни, че става въпрос за улиците „Аргир Манасиев“, „Иван Вазов“, „Иларион Макариополски“ и „Иван Рилски“.