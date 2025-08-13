Подробно търсене

СГП наблюдава разследване във връзка с издирването на трима мъже, сочени за част от групата "Наглите"

Константин Костов
СГП наблюдава разследване във връзка с издирването на трима мъже, сочени за част от групата "Наглите"
СГП наблюдава разследване във връзка с издирването на трима мъже, сочени за част от групата "Наглите"
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
13.08.2025 18:43
 (БТА)

Софийска градска прокуратура (СГП) наблюдава досъдебно производство във връзка с издирването на трима мъже, сочени за част от групата за отвличания "Наглите", съобщиха за БТА от градската прокуратура.

БТА припомня, че на 17 декември 2009 г. при специализирана полицейска операция под кодовото наименование "Наглите", която се проведе в София, Монтана, Велико Търново и Враца, бяха арестувани Ивайло Евтимов-Йожи, Прокопи Културиста, Тони Хамстера, Киро Монтанския и др. В хода на операцията бе установено, че престъпната група е наемала къщи на територията на София и околностите, където са били укривани и държани заложници, чиито семейства са изнудвани за пари.

Сред жертвите на престъпната група са бизнесмените Киро Киров и Ангел Бончев. Част от задържаните в акцията бяха оправдани, а други осъдени.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:13 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация