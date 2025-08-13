Във Варненска област над 170 обучени доброволци са в готовност да помагат при пожари и инциденти

Във Варненска област в готовност да помагат при пожари и инциденти са над 170 обучени доброволци, съобщи за БТА главен инспектор Стоян Стоянов, началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в крайморския град. По думите му в общините в региона са сформирани доброволчески отряди, в които са регистрирани 166 души. Във Варна освен отряд, има и спасителен клуб, в който членуват 8 доброволци.

Всички са преминали обучение, имат подходящо облекло, застраховани са, посочи Стоянов. По думите му за оборудването на доброволците отговарят кметовете на общини, които за целта получават пари от държавния бюджет. Има много дейни кметове, посочи Стоянов и даде като добри примери Девня, Дългопол, Провадия. Според него и варненското доброволческо формирование е много активно.

Дирекцията в крайморския град е първата в страната, която провежда преглед на доброволческите отряди. Срещите, които показват подготовката и екипировката на формированията, са ежегодни, като през тази година домакин бе Провадия.

Нашето желание е от 2026 г. всеки отряд в региона да разполага с високопроходим автомобил, в каросерията на който да може да се слага съд за вода и помпа, допълни Стоянов. Според него това ще даде възможност на доброволците да реагират още по-бързо и адекватно. Той подчерта, че кметовете на общини също трябва да бъдат отговорни и да създават добра организация по места. Като много добър пример той даде Дългопол, където благодарение на координацията между Общината, доброволците и арендаторите, през тази година 3-4 пожара са спрени навреме и не се е стигнало да разрастването им.

Реакцията при пожар по места трябва да е чрез кметовете, а не чрез социалните мрежи, коментира още Стоянов. Той подчерта, че в потушаването на огън трябва да се включват хора, които знаят какво правят и имат подходящи средства. Затова всички доброволци преминават специално обучение, посочи Стоянов. Той уточни, че седем души, които са били членове на формирования в региона вече са професионални пожарникари.

Експертите във Варна работят много активно и с децата. През 2018 г. в крайморския град е регистрирана първата в страната школа „Огнеборец“ към Общинския детски комплекс. Чрез пожароприложния спорт младежите на практика преминават подготовка за включване в доброволческите отряди, а може и да изберат пътя на професионалните пожарникари. Проблемът е, че нищо не става бързо, каза още Стоянов и уточни, че дирекцията във Варна вече няколко пъти е представяла своите модели и добри практики пред Националното сдружение на общините, за да бъдат прилагани и в други региони.

Областният управител на Варна също следи дали се изпълняват набелязаните в началото на лятото мерки за предотвратяване на пожари и нанасяне на щети на горски територии, земеделска продукция, инвентар и сгради, посочиха за БТА от областната администрация в града. Пожароопасният сезон продължава до края на октомври. Дотогава е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Осигуряването на безопасността в горите е възложено на държавните горски и ловни стопанства, кметовете на общини и на кметства, на собствениците и ползвателите на горски територии. Всички са длъжни да проверяват състоянието на наличните противопожарните хидранти и да ги поддържат в изправност. Ръководителите на земеделски кооперации и арендаторите също трябва да разполагат с готови за употреба пожарогасителни устройства и в случай на инцидент да се включват в гасенето на огъня.