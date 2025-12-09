Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил обяви оставката си

site.btaПредседателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил обяви оставката си
Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково - Исмаил Себахтин Исмаил, обяви във Фейсбук профила си, че е подал оставка заради "несъгласие с политическата представителна група".
Исмаил потвърди напускането си на структурата на местно самоуправление за БТА. Той обясни, че е подал оставката си чрез председателя на Общинския съвет Таня Захариева към Общинската избирателна комисия.
Исмаил каза още, че не само напуска съветническото място, но спира да се занимава изцяло с политика. Той посочи, че мотивите му за това са изключително лични и са свързани с разминаване на възгледите му с политическата представителна група, от която е избран.
/ТТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина