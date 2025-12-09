Подробно търсене

Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил обяви оставката си

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил обяви оставката си
Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил обяви оставката си
Общински съвет - Хасково. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Хасково,  
09.12.2025 16:35
 (БТА)

Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково - Исмаил Себахтин Исмаил, обяви във Фейсбук профила си, че е подал оставка заради "несъгласие с политическата представителна група".

Исмаил потвърди напускането си на структурата на местно самоуправление за БТА. Той обясни, че е подал оставката си чрез председателя на Общинския съвет Таня Захариева към Общинската избирателна комисия.

Исмаил каза още, че не само напуска съветническото място, но спира да се занимава изцяло с политика. Той посочи, че мотивите му за това са изключително лични и са свързани с разминаване на възгледите му с политическата представителна група, от която е избран.

/ТТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:48 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация