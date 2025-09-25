Германският туристически гигант ТУИ ще отвори два нови хотела в Турция

Германският туристически гигант ТУИ (TUI) обяви, че планира отварянето на два нови хотела в Турция през следващата година, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

В официално съобщение от компанията обявиха, че планират да отворят два нови хотела в Турция през април 2026 г. – единият от тях ще се намира в курортния град Белек (окръг Анталия) на брега на Средиземно море, а другият – в курорта Дидим (окръг Мугла) на брега на Егейско море. От съобщението става ясно още, че хотелът в Белек ще има 499 стаи и ще бъде проектиран за семейства с деца, а този в Дидим ще има 359 стаи, включващи микс от луксозни апартаменти с частни басейни и джакузита и къщи за семейства.

Наред с двата нови комплекса в Турция, компанията ще изгради и два нови хотела на италианския остров Сардиния и в района на Коста дел Сол в Испания, като официалното им откриване е планирано за май 2026 г., става ясно още от съобщението на ТУИ.