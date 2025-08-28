Додик заяви, че неговата партия няма да участва в предсрочните президентски избори в Република Сръбска през ноември

Бившият президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик отхвърли днес възможността ръководената от него партия Съюз на независимите социалдемократи (СНС) да участва в предсрочните президентски избори в тази съставна част, които бяха свикани от Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, съобщи ХИНА.

Додик загуби мандата си, след като беше осъден на една година затвор и шест години забрана да заема обществени длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност. Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина реши на заседание днес да свика предсрочни избори за този пост на 23 ноември.

Додик няма право да се кандидатира заради забраната да заема каквито и да длъжности в правителствени органи или институции, финансирани от бюджета.

След решението на комисията той обяви, че и ръководената от него партия - СНС, също няма да участва в изборите.

"СНС няма да се регистрира за изборите и няма да участва в тях", посочи Додик след среща с младежката организация на партията в Баня Лука.

Той описа свикването на предсрочни избори в Република Сръбска като "номер на политическо Сараево".

Опозиционните партии са като цяло готови да участват в изборите въпреки призива на Додик за бойкот, отбелязва агенцията.

Малко над 1,2 милиона регистрирани гласоподаватели в полуавтономната единица имат право да гласуват на президентските избори.

Новоизбраният президент ще има мандат до редовните избори, които са насрочени за октомври 2026 г.