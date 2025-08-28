Училище „Св.св. Кирил и Методий" в Пазарджик е с много добра материална база, новият ни STEM център е полезно допълнение, каза Веско Чавдаров

Ние сме училище с много добра материална база и тази иновация е едно полезно допълнение - STEM центърът в нашето училище е на стойност 181 694 лв., които са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Имаме две класни стаи, които са оборудвани високотехнолигично и три стаи, които са оборудвани с дисплей, камери и робот, каза в интервю за БТА бившият директор на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий" в Пазарджик Веско Чавдаров, който поясни, че от новата учебна година управлението на училището ще поеме Живко Николов.

Надявам се учениците да проявят интереса си и да повишим техните знания и успех. Това са много добре подготвени класни стаи, които дават възможност на нашите ученици да се докоснат до най – съвременните методи на обучение. Учителите имат възможността да използват тази технология на преподаване, добави още той за оборудваните кабинети, които обхваща STEM пространството.

Центърът беше открит в края на учебната година, така че тепърва през настоящата учениците и учителите ще имат възможността да работят в новата среда. Първият етап беше изграждането на кабинетите, вторият оборудване и третият е включване на нови технологии, с които ще се работи. Надявам се, че всички ще ги посещават с желание и ще бъде интересно за тях, разказа Чавдаров.

Над 80 ученици от пети, шести и седми клас ще използват STEM пространството, като ако учениците и учителите от началните класове имат желание, също могат да го посещават. Двата кабинетите са по математика, информационни технологии, химия, биология, човек и природа, а в останалите три оборудвани стаи могат да се водят уроци по география, история, английски език, разясни още той.

Ние сме единственото училище в община Пазарджик с такъв STEM център към момента, защото сме включени в първия етап на програмата, който включва финансиране на училища с до 200 ученици. Тепърва по тази програма ще се откриват и в другите училища, които попадат във втори етап- там са до 600 ученици, и в трети, където се обучават до 1000 ученици, поясни още Чавдаров.

Част съм от това училище 50 години. Радвам се, че имаме толкова добра материална база, която позволява обучението да се провежда качествено. Сигурен съм, че през новата учебна година учениците ни ще имат много ползотворни уроци, завърши бившият директор на училището.