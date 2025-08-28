Подробно търсене

Пламен Йотински
Процесът срещу доведения син на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит за изнасилване започва през февруари, пише в. "Нетависен"
Мариус Борг Хойби (вляво) - по-големият доведен син на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит. Снимка: Lise Aserud/NTB via AP
Осло,  
28.08.2025 22:27
 (БТА)

Процесът срещу Мариус Борг Хойби, доведен син на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, по обвинения в изнасилване и нападение започва на 3 февруари следващата година, съобщи ДПА.

Норвежкият в. "Нетависен" съобщи днес тази дата, позовавайки се на адвоката на Хойби, като в окръжния съд в Осло са насрочени 24 дни за съдебния процес срещу него.

Около година след появата на първите обвинения за домашно насилие срещу 28-годишния мъж, миналата седмица прокуратурата в Осло повдигна обвинения срещу Хойби.

Той е обвинен в общо 32 престъпления, включително изнасилване, малтретиране и нападение.

След първоначалните обвинения в нападение и повреждане на имущество, Хойби призна през август 2024 г., че е проявил домашно насилие спрямо тогавашната си приятелка под въздействието на алкохол и кокаин, като е унищожил и вещи в апартамента ѝ.

Въпреки това, един от адвокатите му заяви преди няколко месеца, че той категорично отрича обвиненията в сексуални престъпления.

Хойби е най-голямото от трите деца на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, родени от предишна връзка.

Мете-Марит има още две деца с Хакон, наследник на норвежкия трон - принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус.

Хойби не носи титлата принц и не е официален член на норвежкото кралско семейство.

/СХТ/

