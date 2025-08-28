Милан е близо до сделка за нападателя на Челси Нкунку

Милан е близо до постигане на споразумение за подписване с нападателя на Челси Кристофър Нкунку за около 36 милиона британски лири (49 милиона долара), съобщава информационната агенция PA.

27-годишният футболист, който е излишен играч на „Стамфорд Бридж“, е получил разрешение да пътува до Италия за медицински преглед, тъй като подробностите около трансфера се уточняват.

Преминаването в Серия А слага край на две разочароващи години, които последваха трансфера му от РБ Лайпциг за 52 милиона британски лири през 2023 г., като контузията сериозно наруши първия му сезон, преди да се затрудни да пробие в отбора в миналата кампания под ръководството на Енцо Мареска.

Той не беше в състава за нито един от първите два мача на „сините“ от сезона във Висшата лига, като Мареска ясно заяви, че не е част от плановете му.