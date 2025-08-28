Профилът на индустриалната зона, която се изгражда край Търговище, представи пред китайския посланик у нас кметът на Търговище Дарин Димитров. В срещата участваха и представители на местния бизнес, съобщават от пресцентъра на общинската администрация в Търговище.

Пред посланика на Китайската народна Република в България Дай Цинли и останалите участници в срещата кметът Димитров разясни, че към момента се предвижда в зоната да функционират батерийна система за съхранение на енергия, както и завод за тягови батерии. Ще бъде изградена и газова електроцентрала, както и център за съхранение на данни. „Целта е с този център да позиционираме Търговище като регионален дигитален хъб, обслужващ европейските индустрии за облачни услуги, изкуствен интелект и финтех“, поясни Димитров.

Посланик Дай Цинли бе на опознавателна визита в областния град. В рамките на посещението кметът на Търговище е запознал госта с културно-историческия и икономическия профил на общината, както и с реализираните инфраструктурни и социални проекти през последните години. Коментирани са и възможностите за съвместна работа в сферата на туризма, образованието и културата. Обсъдена е и възможността за сътрудничество между Община Търговище с община от Китайската народна република, допълват от администрацията.

„Ще насърчаваме китайските фирми да подкрепят Вашата индустриална зона“, пое ангажимент посланик Цинли. С местния бизнес тя коментира и веригите на доставки на оборудване и части от Китай до България, възможностите за по-голямо сътрудничество в сферата на енергетиката, земеделието, включително вноса и износа на продукция.

Посланикът отправи покана към кмета и бизнеса за участие във форум, който ще се проведе в София през септември. В него ще участват над 40 китайски фирми.

През деня Н. Пр. Цинли посети местната фирма за обработка на стъкло „Гласко“, както и „Модера Хаус“, чиято дейност е свързана с производството на дървени къщи, допълват от общинския пресцентър.