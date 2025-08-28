Подробно търсене

Нов правилник за наградите и отличията на Община Смолян приеха общинските съветници

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
БТА, Заседание на Общински съвет - Смолян.
Смолян,  
28.08.2025 20:08
 (БТА)

Нов правилник за наградите и отличията на Община Смолян бе приет на днешното заседание на Общинския съвет. Гласуването на нов правилник е необходимо във връзка с корекции на определени стойности около превалутирането заради предстоящото приемане на еврото, както и за определяне на правомощията на общинската комисия по отличията, посочиха от Общинския съвет.

В новия правилник е включена Националната литературна награда „Николай Хайтов“, която е учредена от Община Смолян, Министерството на културата и Съюза на българските писатели. В общинския документ е уточнен регламентът за номиниране и определяне на носителя ѝ. Награденият с Националната литературна награда „Николай Хайтов“ получава Почетна грамота и парична сума в размер на 1000 лева  (600 евро), се посочва в правилника. Наградата на името на автора на "Диви разкази" не бе посочена в досегашния правилник за общинските отличия. Въведени са и промени в сроковете за номиниране на спортисти за годишните награди, така че да бъдат отчетени и резултатите от състезания, провеждащи се през декември. 

/ВД/

