Челси получава наградата на УЕФА като първият клуб, спечелил всички големи европейски трофеи

Челси получи специална награда на УЕФА по време на церемонията по тегленето на жребия за Шампионската лига за сезон 2025/26.
Лондончани станаха първият клуб, спечелил всички големи европейски турнири - Шампионската лига (2012, 2021), Лига Европа (2013, 2019) и Лигата на конференциите (2025).
Наградата беше връчена на представителя на Челси от президента на УЕФА Александър Чеферин.
