Подробно търсене

Челси получава наградата на УЕФА като първият клуб, спечелил всички големи европейски трофеи

Боян Денчев
Челси получава наградата на УЕФА като първият клуб, спечелил всички големи европейски трофеи
Челси получава наградата на УЕФА като първият клуб, спечелил всички големи европейски трофеи
снимка: АР, Laurent Cipriani
Нион,  
28.08.2025 20:50
 (БТА)

Челси получи специална награда на УЕФА по време на церемонията по тегленето на жребия за Шампионската лига за сезон 2025/26.

Лондончани станаха първият клуб, спечелил всички големи европейски турнири - Шампионската лига (2012, 2021), Лига Европа (2013, 2019) и Лигата на конференциите (2025).

Наградата беше връчена на представителя на Челси от президента на УЕФА Александър Чеферин.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:02 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация