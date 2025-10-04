Излезе брошурата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО", която е тематично издание на БТА

Подробно търсене

Камелия Цветанова
БТА се присъединява към националната кампания "Следвай пътя на виното" на Министерството на туризма за популяризиране на винения туризъм в България със своя рубрика "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" за новините от българските винарни през 2025 година. Идеята е, че една информационна агенция предава новини, а около българското вино и винопроизводители има много новини, особено през есента, София (4 октомври 2025). Снимка: БТА
София,  
04.10.2025 12:15
 (БТА)
Излезе от печат брошурата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО", която е тематично издание на БТА във вариант на български и на английски език. По един екземпляр ще бъде подарен на всички близо 200 участници в 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН, която започва утре вечер в Пловдив и ще продължи до 7 октомври. Брошурата е отпечатана от Министерството на туризма (МТ).

Организатор на конференцията, която ще предостави платформа за експерти от бранша, е МТ в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism). Събитието ще се проведе под надслов "Изкуството на винения туризъм" и ще бъде официално открито утре в Дома на културата "Борис Христов". 

В брошурата са представени 110 винарски изби, разделени по райони - Северозападна България, Централна Дунавска равнина, Северно Черноморие, Южно Черноморие, Сакар и Източни Родопи, Източна Тракия, Западна Тракия и Розова долина, Долината на Струма. 

Министърът на туризма Мирослав Боршош представи началото на националната кампания "Следвай пътя на виното" (Wine leads the way) на Министерството на туризма за популяризиране на винения туризъм в България по време на събитие, което се състоя в Националния пресклуб на БТА в София на 16 септември. 

Част от кампанията е новата рубрика на БТА "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" (New BG WINE leads the way) за новините от българските винарни през 2025 година. Боршош благодари на БТА, че се включва така мащабно във визията и стратегията.

Той подчерта, че българското винопроизводство е на изключително добро ниво. Министърът обяви, че заедно с Министерството на земеделието и храните предстои да проведат национална конференция за винен туризъм, на която за първи път ще съберат всички участници у нас, за да се види и очертае територията на винения туризъм, кой докъде е стигнал, от какъв вид подкрепа има нужда, накъде отива. 

/ВЙ/

Към 12:27 на 04.10.2025 Новините от днес

