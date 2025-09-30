Тази есен винарна "Чукара" край Трявна ще предложи на клиентите си ново Шардоне

Тази есен планираме да предложим на клиентите си ново Шардоне, с отлежаване в дъбови бъчви, а през следващата година сме заложили нов червен сорт - Сира, който към момента преработваме. Освен това подготвяме Мускатовата ракия за ценителите на традицията и добрия вкус. Това съобщиха от Винарна "Чукара" за БТА.

От Винарна "Чукара" посочиха, че въпреки предизвикателствата на климатичните условия тази година, фактът, че залагат на селекция от различни лозя в цялата страна, дава възможност да подберат най-доброто от реколтата. Това позволява на винарната да гарантира високо качество и да предложи вина с богат вкус и характер.

На въпрос дали използват иновации, от Винарна "Чукара" посочват, че внедряват такива в производството. Участват в проект за дооборудване на винарната, финансиран от фонд "Земеделие", който включва ново лабораторно обзавеждане за анализи. Също така им предстои и поръчка на 10 нови френски дъбови бъчви. Това позволява да оптимизират производствените процеси.

От Винарна "Чукара" посочват, че планират участие в конкурси и фестивали като DiVino, Международната изложба за лозарство и винарство Винария в Пловдив, както и в различни местни винени събития. Това според винарната дава възможност да представят вината си пред широка публика и да получат признание за тяхното качество.

Вратите ни са отворени ежедневно за гости, като предлагаме дегустации на 3 и 5 вида вино. Наскоро проведохме ексклузивно за гостите на нашия комплекс "Вино и СПА хотел Чукара" специална дегустация "Мед и вино", в която комбинирахме нашите вина с пчелни продукти за уникално вкусово изживяване, посочват от Винарна "Чукара" близо до Трявна.

Винарна "Чукара" е бутикова винарна, разположена в живописния Тревненски балкан. Основана през 2019 година, нейната основна цел е да създава лимитирани тиражи от силно изразителни вина, като се стреми да запази отличителните черти на българския тероар. За направата на вина професионалистите от екипа на винарната внимателно селектират висококачествено грозде от добре познатите лозаро-винарски райони на страната. Винарната разполага с италианско оборудване на най-високо ниво, което допринася за безупречния резултат от всяка реколта.

