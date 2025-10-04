Подробно търсене

Млад халф на Байерн Мюнхен може да продължи кариерата си в Англия
снимка: АР, Brynn Anderson
04.10.2025 12:11
Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед проявяват интерес към Александър Павлович от Байерн Мюнхен, според Bild. Халфът на баварците има интерес към подобно развитие на кариерата му.

Грандовете от Манчестър проявяват интерес към 21-годишния германец още от лятото. Английските клубове са установили контакт с представителите на играча.

Павлович е продукт на младежката система на Байерн Мюнхен. Той е записал седем участия този сезон, като е отбелязал един гол.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 55 милиона евро.

