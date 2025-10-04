Млад халф на Байерн Мюнхен може да продължи кариерата си в Англия

site.btaМлад халф на Байерн Мюнхен може да продължи кариерата си в Англия
Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед проявяват интерес към Александър Павлович от Байерн Мюнхен, според Bild. Халфът на баварците има интерес към подобно развитие на кариерата му.
Грандовете от Манчестър проявяват интерес към 21-годишния германец още от лятото. Английските клубове са установили контакт с представителите на играча.
Павлович е продукт на младежката система на Байерн Мюнхен. Той е записал седем участия този сезон, като е отбелязал един гол.
Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 55 милиона евро.
