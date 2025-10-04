Пътят през прохода Петрохан остава затворен, обстановката в Монтанско вече е нормална след валежите

Пътят от Монтана и Берковица към София през прохода Петрохан остава затворен към момента, а обстановката в региона вече е нормална след продължителните валежи от дъжд и сняг в последните две денонощия, съобщи за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

В следобедните часове днес комисия от експерти ще направи обход на пътя през прохода Петрохан и ще реши дали движението може да бъде пуснато. От тази сутрин снеговалежът в планината вече е спрял, но за две денонощия са натрупани около 50 сантиметра сняг. По короните и клоните на дърветата около шосето има големи количества тежък мокър сняг, те са се превили, чува се пукане и често се случва клон или цяло дърво да падне под тежестта на снега и да блокира пътя. Това се случва заради необичайно ранното настъпване на зимата във време, в което листата са още по дърветата и задържат сняг по клоните. Ако пътят бъде отворен за движение, то има опасност от неприятни инциденти с падащи клони и дървета върху преминаващи автомобили. Заради това от вчера сутринта той е затворен и се чака нормализиране на метеорологичната обстановка, посочи областният управител.

Калин Хайтов съобщи, че в останалите части на региона пътищата са разчистени от снега и от паднали върху тях дървета. Навсякъде е възстановено електричеството и в момента няма селища без ток, вода и достъп до тях по шосе.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че през вчерашния ден екипите на пожарната са отстранявали паднали клони и дървета по 16 участъка от пътната мрежа в региона, намиращи се в планинските общини Берковица, Вършец, Георги Дамяново и Чипровци.