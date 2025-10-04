Подробно търсене

Прием на заявления за подпомагане на земеделци по интервенцията за къси вериги на доставка с бюджет от 9,5 млн. евро е отворен до 5 декември

Ивона Величкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков, архив
София,  
04.10.2025 12:16
 (БТА)

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция "Сътрудничество за къси вериги на доставка" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Бюджетът по интервенцията е 9,5 млн. евро, а максималният размер на разходите за един проект е до 300 000 евро, съобщиха от ведомството. 

Целта на подпомагането е създаване на условия за участие на фермери с техните продукти на фермерски пазари, гарантиране на по-добра проследяемост на произхода на храните и тяхното качество, както и по-справедлива цена за продукцията, която да отива директно към производителите. С предвидения бюджет ще бъде осигурена възможност за подпомагане дейността на над 50 обединения, с участие на не по-малко от 200 фермери от цялата страна.

Допустимите кандидати могат да заявяват разходи, свързани с управление на проекта за директна доставка на селскостопански продукти и храни до крайните потребители. Сред останалите разходи, допустими за заявяване, са за популяризиране на дейността на обединението, преки разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, търговско оборудване, свързано с подготовка за продажба и предлагане на продукцията, ремонт на помещения за съхранение или магазини за директна продажба и други. Продължителността на изпълнение на проектите е до три години.

Приемът ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) и ще продължи до 5 декември 2025 г. Условията за кандидатстване, както и пълният пакет от документи по процедурата са достъпни онлайн.

БТА припомня, че вчера заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе работна среща с браншови организации за обсъждане на предложения на проекти за условия за кандидатстване по две ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. Това са интервенциите "Инвестиции в земеделските стопанства" и "Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда.

/ИЦ/

Към 12:28 на 04.10.2025

