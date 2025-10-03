Кандидатстването по две интервенции за инвестиции в земеделски стопанства са обсъдили ресорното министерство и браншът

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе работна среща с браншови организации за обсъждане на предложения на проекти за условия за кандидатстване по две ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. Това са интервенциите "Инвестиции в земеделските стопанства" и "Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда, съобщиха от ресорното министерство.

Тя припомни, че в рамките на проведеното на 3 и 4 септември Седмо заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план са били одобрени и гласувани критериите за подбор по двете интервенции.

"След предложение от страна на браншови организации и поет ангажимент от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните за прецизиране на т.нар. "финансов критерий" по двете интервенции, и след извършен детайлен анализ, Управляващият орган на Стратегическия план подготви предложение за прецизиран начин на прилагане на този критерий и ревизиран текст на "Методиката на оценка", подчерта д-р Василева. Това включва възможност да се обследва финансовото състояние и реализираните печалби на членовете на групи и организации на производители, кандидатстващи по процедурите. Д-р Василева поясни, че предстои предложението на Управляващия орган да бъде изпратено на членовете на Комитета по наблюдение, в рамките на писмена процедура по одобрение.

Заместник-министър Василева отбеляза, че по двете интервенции се дава възможност и за определяне на делегирани бюджети за отделни сектори на първичното производство на селскостопанска продукция. "Това отново стана възможно след предложения от страна на бранша", допълни тя.

В проекта на условията за кандидатстване са прецизирани отделни текстове за приоритетното насочване на подкрепата, ревизирани са максималните размери на допустимите разходи за групи и организации на производители, както и текстовете за част от допустимите за подпомагане инвестиции.

Новите интервенции са аналог на подмярка 4.1. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Целта на интервенция "Инвестиции в земеделски стопанства" е да се разширят и модернизират земеделските стопанства, да се осъвременят производствените им мощности и да се увеличи продуктивността им.

С прилагането на интервенция "Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда" се очаква реализиране на проекти, които да допринесат за опазване компонентите на околната среда и справяне с последствията от изменението на климата. По нея ще се подпомагат дейности за биологично производство - изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, инвестиции в технологии за цифровото земеделие и поддържане на генофонда. Също така, ще се поощряват инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници, които да служат за нуждите на земеделските стопанства, инвестиции в дейности, повишаващи хуманното отношение към животните, биосигурността и други.

С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производители.

По време на дискусиите, в рамките на заседанието на тематичната работна група, бяха обсъдени и представените становища от заинтересованите страни.

Очаква се приемът по двете интервенции да стартира през ноември.

БТА припомня, че в рамките на седмото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 бяха приети критериите за подбор по шест интервенции. Това са "Инвестиции в земеделски стопанства", "Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда", "Инвестиции за преработка на селскостопански продукти" и "Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда", "Сътрудничество за къси вериги на доставка", "Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ" - втора стъпка.