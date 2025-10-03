Подробно търсене

Кандидатстването по две интервенции за инвестиции в земеделски стопанства са обсъдили ресорното министерство и браншът

Ивона Величкова
Кандидатстването по две интервенции за инвестиции в земеделски стопанства са обсъдили ресорното министерство и браншът
Кандидатстването по две интервенции за инвестиции в земеделски стопанства са обсъдили ресорното министерство и браншът
Снимка: Министерство на земеделието и храните
София,  
03.10.2025 17:40
 (БТА)

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе работна среща с браншови организации за обсъждане на предложения на проекти за условия за кандидатстване по две ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. Това са интервенциите "Инвестиции в земеделските стопанства" и "Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда, съобщиха от ресорното министерство.

Тя припомни, че в рамките на проведеното на 3 и 4 септември Седмо заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план са били одобрени и гласувани критериите за подбор по двете интервенции.

"След предложение от страна на браншови организации и поет ангажимент от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните за прецизиране на т.нар. "финансов критерий" по двете интервенции, и след извършен детайлен анализ, Управляващият орган на Стратегическия план подготви предложение за прецизиран начин на прилагане на този критерий и ревизиран текст на "Методиката на оценка", подчерта д-р Василева. Това включва възможност да се обследва финансовото състояние и реализираните печалби на членовете на групи и организации на производители, кандидатстващи по процедурите. Д-р Василева поясни, че предстои предложението на Управляващия орган да бъде изпратено на членовете на Комитета по наблюдение, в рамките на писмена процедура по одобрение.

Заместник-министър Василева отбеляза, че по двете интервенции се дава възможност и за определяне на делегирани бюджети за отделни сектори на първичното производство на селскостопанска продукция. "Това отново стана възможно след предложения от страна на бранша", допълни тя.

В проекта на условията за кандидатстване са прецизирани отделни текстове за приоритетното насочване на подкрепата, ревизирани са максималните размери на допустимите разходи за групи и организации на производители, както и текстовете за част от допустимите за подпомагане инвестиции.

Новите интервенции са аналог на подмярка 4.1. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Целта на интервенция "Инвестиции в земеделски стопанства" е да се разширят и модернизират земеделските стопанства, да се осъвременят производствените им мощности и да се увеличи продуктивността им.

С прилагането на интервенция "Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда" се очаква реализиране на проекти, които да допринесат за опазване компонентите на околната среда и справяне с последствията от изменението на климата. По нея ще се подпомагат дейности за биологично производство - изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, инвестиции в технологии за цифровото земеделие и поддържане на генофонда. Също така, ще се поощряват инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници, които да служат за нуждите на земеделските стопанства, инвестиции в дейности, повишаващи хуманното отношение към животните, биосигурността и други.

С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производители.

По време на дискусиите, в рамките на заседанието на тематичната работна група, бяха обсъдени и представените становища от заинтересованите страни.

Очаква се приемът по двете интервенции да стартира през ноември.

БТА припомня, че в рамките на седмото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 бяха приети критериите за подбор по шест интервенции. Това са "Инвестиции в земеделски стопанства", "Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда", "Инвестиции за преработка на селскостопански продукти" и "Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда", "Сътрудничество за къси вериги на доставка", "Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ" - втора стъпка.

/БП/

Свързани новини

02.10.2025 18:45

Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да се увеличават, като през 2025 г. са вече над 8300

Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да се увеличават, като през 2025 г. са вече над 8300. Това стана известно по време на заседание на Консултативния съвет по тютюна, което се проведе днес, съобщиха от Министерството на земеделието
02.10.2025 16:36

Община Вършец сключи договори по три проекта за реконструкция на участъци от уличната мрежа по Програмата за развитие на селските райони

Община Вършец сключи с Държавен фонд „Земеделие“ три договора, за цялостна реконструкция на участъци от уличната мрежа, с безвъзмездна финансова помощ по интервенция „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 г. - 2027 г., съобщават от общинската управа.
02.10.2025 12:51

Преходът към единната европейска валута ще даде нов стимул на българското земеделие, каза ресорният зам.-министър Лозана Василева

Преминаването ни към еврото е стратегическа стъпка на страната ни - не само в икономически и финансов план, но и в посока по-добро интегриране в сърцето на Европейския съюз. Убедени сме, че този преход ще даде нов импулс на българското земеделие,
29.09.2025 12:44

Размерът на бюджета на Стратегическия план, касаещ фермерите, се запазва, каза зам.-министърът на земеделието и храните Лозана Василева в Кърджали

Размерът на бюджета на Стратегическия план, който е на разположение за подпомагане на фермерите, остава един и същ - 8 млрд. евро, каза заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева по време на среща в Кърджали от националната
26.09.2025 19:38

Биоземеделието е както икономически, така и екологичен избор, каза министър Тахов на откриването на изложение на български биопроизводители

Биоземеделието не е просто алтернатива, то е доказателство, че устойчиво земеделие с високо качество и опазване на природни ресурси могат да вървят ръка за ръка. То е избор както икономически, така и екологичен. Избор, който все повече производители
18.09.2025 18:16

Условията за кандидатстване по интервенция "Сътрудничество за къси вериги за доставка" бяха обсъдени в министерството на земеделието, съобщиха от ведомството

Предложението на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. за условията за кандидатстване по интервенция "Сътрудничество за къси вериги за доставка" бе обсъдено със

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:03 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация