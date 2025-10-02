Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да се увеличават, като през 2025 г. са вече над 8300. Това стана известно по време на заседание на Консултативния съвет по тютюна, което се проведе днес, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Според заместник-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев ръстът е ясен знак за устойчивостта на сектора и за значението му за земеделието.

През тази година общото производство тютюн е достигнало близо 4000 тона, като ориенталските сортове отново заемат водещ дял. Въпреки по-ниските площи в сравнение с миналата година, средните добиви се запазват стабилни.

За Кампания 2025 по схемата за преходна национална помощ има подадени заявления от над 8600 производители за близо 17,3 хил. тона тютюн, сочат още данните на МЗХ. На Съвета беше подчертано, че в рамките на одобрения за България Стратегически план, за 2025 г. преходната национална помощ за тютюн е в размер на 32,2 млн. евро. По думите на заместник-министър Янчев много важна е комуникацията на представителите на държавната власт с бранша и воденият конструктивен диалог. "Консултативният съвет е мястото, където производители, асоциации и администрация намират общ език. Само чрез открит разговор можем да отговорим на реалните предизвикателства на сектора и да предложим работещи решения", категоричен бе Янчев.

От своя страна представителите на бранша благодариха за оказаната подкрепа към сектор "Тютюн" и подчертаха, че срещат пълно разбиране от страна на държавата, в лицето на МЗХ, за това, че годината бе белязана от голяма суша, което се е отразило и на добивите.

На заседанието бяха обсъдени и предложения на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010, насочени към подобряване на икономическите условия и усъвършенстване на подпомагането.

"Подкрепата за тютюнопроизводството остава наш приоритет. Секторът има не само икономическа, но и силна социална роля в редица региони на страната. Ние ще продължим да работим за неговата устойчивост и за по-добри условия за подпомагане на производителите", обобщи заместник-министър Янчев.

Както БТА писа, тютюнопроизводителите ще получат подпомагане с финансови средства по държавната помощ "де минимис". Определената ставка е 600 лева на хектар, а стопаните ще могат да подават своите заявления от 20 октомври до 10 ноември тази година. Няма промяна по отношение на условията. След подаването на заявленията в кратки срокове ще се обработят данните и в рамките на месец след това Държавен фонд "Земеделие" ще изплати средствата, бе посочено на Съвета. Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база площите по договор, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2025 година.