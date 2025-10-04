Джордж Клуни заяви, че Доналд Тръмп трябва да създаде стимули, а не мита за филмовата индустрия

Актьорът Джордж Клуни заяви, че заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мито от сто процента върху всички филми, произведени извън САЩ, е погрешно решение на реален проблем, предаде Ройтерс.

Той говори преди началото на годишната церемония за връчването на наградите "Алби" в Лондон, които той и съпругата му Амал създадоха, за да отличват защитниците на човешките права по света.

Клуни отбеляза, че мнението на Тръмп, че работните места в киноиндустрията напускат Калифорния, е вярно, но това е "защото нямаме подходящи данъчни стимули или отстъпки, каквито правите в Ню Йорк".

Актьорът заяви, че ако Тръмп "иска да въведе федерален стимул, който да съответства на тези които получаваме в Луизиана, Ню Джърси и Ню Йорк, мисля, че това би помогнало много", отбеляза Ройтерс.

Сред отличените на церемонията в Лондон бяха Мелинда Френч Гейтс, бившата съпруга на съоснователя на "Майкрософт" Бил Гейтс, за десетилетните й усилия в защита на здравето на жените и равенството между половете, Марти Барън, бивш редактор на “Вашингтон пост” и “Бостън глоуб, за лидерството му в медиите, Дарън Уолкър, президент на фондация „Форд“, който създаде социална облигация за 1 милиард щатски долара на капиталовите пазари в САЩ, за да стабилизира нестопанските организации по време на пандемията от КОВИД-19.

Двама други лауреати бяха Фату Балде, активистка в борбата срещу опасностите в резултат на женското генитално осакатяване, и Хосе Рубен Самора, гватемалски журналист, който от три десетилетия разследва случаи на корупция, информира Ройтерс.