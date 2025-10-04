Варненският куклен театър и компанията „Литъл ориндж касъл“ от Китай създадоха съвместна продукция „Бао'ър“

Варненският държавен куклен театър и компанията „Литъл ориндж касъл“ (Little Orange Castle) от Шънджън, Китай, представиха своята съвместна продукция „Бао'ър“ на 19-ия Международен куклен фестивал „Златният делфин“.

Сценарият и режисурата са на Лиу Къхан. Музиката е на Ню Рей. Куклите са направени в ателието на Варненския куклен театър, а реквизитът и декорите - в „Бейджин идзиехъ калчър комюникейшън ко лимитед“. В ролите са актьорите Лай Йи, Пънг Йен, Нин Йийе, Хуанг Джяшуен, Шу Чуанлонг. Идейният проект е на директорката на Варненския куклен театър Вера Стойкова.

За БТА тя разказа, че китайските артисти са ползвали експертизата на българските си колеги, за да уточнят как да направят с модерни средства своя традиционен театър. Всичко това е станало чрез онлайн връзка, в която са обсъдени всички детайли по изработката на куклите и постановката.

„Проектът е интересен с това, че ние им казваме не какво да направят, а как то да изглежда през нашите очи. Те искат да представят своето изкуство на света, искат да излязат от „черупката“ на своя традиционен театър, в който са перфектни, и да правят модерни постановки, което е прекрасно“, сподели Стойкова. По думите й те са избрали варненската трупа, за да ги обучи. Догодина се очаква във Варна да пристигнат и техни студенти.

Директорката припомни, че сътрудничеството с китайския театър датира от седем години и ежегодно българите правят визити там. Тя е поставяла на сцената на „Литъл ориндж касъл“ в Шънджън, като пиесата вече има франчайз да се играе в още десет китайски трупи. Проектът е изключително интересен и нашите връзки продължават, допълни Стойкова.

По думите й в Китай има интересно и ефективно сливане между държавата и частната инициатива, каквато е компанията „Литъл ориндж касъл“. Предприемачите са свободни да разработват идеите си и имат силна подкрепа от държавата и общината. Според нея това е принципът на бързото развитие на китайската икономика. Държавата има контрол, дава своето одобрение и разрешение, но инициативата е на обществото.

Според Стойкова България може да вземе много от техния пример, защото у нас държавата не може да бъде навсякъде и има сектори, които стоят в застой, понеже личната инициатива е възпрепятствана като действие. Много ми се иска и тук държавата и частната инициатива да вървят ръка за ръка, както е там, защото когато администрацията работи сама, е лишена от информацията за подробностите в съответния сектор и буксуваме, допълни директорката.

Спектакълът „Бао’ър“ е базиран на едноименната класическа илюстрована книга, създадена от известния китайски автор Цай Гао. Произведението използва стила на династията Цин, за да предаде забележителното усещане за устойчивост и сила. Историята е за малкото момче Бao’ър, който се изправя сам срещу опасността, за да спаси болната си майка. С проницателност той успява да надхитри демона-лисица. Смелите му действия, породени от обичта към майката, преобразяват личността му.

От трупата определят като водеща темата за любовта, която прави хората смели. Чрез приключенски разкази и поетични сцени, изпълнени с различни театрални прийоми, те се надяват да възпитат у децата любовта и куража, дарени от техните родители, за да имат смелостта да се изправят пред бъдещето, казват артистите от Китай.