Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан, каза председателят на ПП Асен Василев

Председателят на „Продължаваме Промяната" Асен Василев (на снимката) дава изявление пред медиите. Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
04.10.2025 11:57
Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан, каза пред журналисти председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията. 

Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци, коментира Василев. Това е престъпление по служба и злоупотреба с власт. Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев, добави той. 

В момента виждаме, че мафията се е окопала. Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха, каза още Василев. 

 

