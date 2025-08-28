ПАОК с Кирил Десподов постигна убедителен успех срещу Риека и се класира за груповата фаза на Лига Европа

Гръцкият ПАОК Солун с Кирил Десподов, който игра като титуляр, победи хърватския шампион Риека с 5:0 в реванша и се класира за груповата фаза на Лига Европа. Тимът от Солун бе загубил първата среща с 0:1, но заличи бързо пасива си още през първото полувреме с попадения на Суалио Мейте и Йоанис Константелиас.

Фьодор Чалов направи 3:0 за ПАОК в началото на второто полувреме. В 69-ата минута капитанът на националния тим на България Десподов бе заменен от Тайсон.

Двадесет минути преди края на мача Анте Майстрович от Риека бе изгонен от терена заради втори жълт картон.

До края на мача ПАОК вкара още два гола чрез Георгиос Гякумакис и Димитриос Пелкас и утре ще чака жребия за съперниците си във втория по сили турнир в Европа.