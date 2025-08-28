ООН: Миротворческата мисия на ЮНИФИЛ в Ливан изтича в края на 2026 г.

Миротворческата мисия на ООН в Ливан ще продължи до края на 2026 г., гласува единодушно днес Съветът за сигурност, предаде Франс прес. Тогава мисията ще започне едногодишно "плавно и безопасно намаляване и приключване".

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), създадени през 1978 г., патрулират южната граница на Ливан с Израел. Мисията беше създадена, за да наблюдава изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан след израелската инвазия през 1978 г. Нейният мандат бе продължен след едномесечната война между Израел и ливанската въоръжена групировка "Хизбула" през 2006 г., посочва Асошиейтед прес.

Според АП след изтичането на мандата ѝ мисията ще приключи напълно в рамките на една година.

Целта е ливанското правителство да стане "единственият гарант за сигурността" в южната част на Ливан, северно от границата с Израел, определена от ООН и известна като Синята линия.

Многонационалните сили играят значителна роля при наблюдението на ситуацията по сигурността в южен Ливан от десетилетия, включително по време на войната между Израел и "Хизбула" миналата година, но са обект на критики от двете страни и от много американски законодатели, някои от които сега заемат важни постове в администрацията на президента Доналд Тръмп, отбелязва АП.

Те встъпиха в длъжност с намерението да закрият ЮНИФИЛ възможно най-скоро и успяха да постигнат значителни съкращения в американското финансиране на силите, посочва АП. Вашингтон счита операцията за загуба на пари, която само забавя целта за елиминиране на влиянието на "Хизбула" и възстановяване на пълния контрол върху сигурността от ливанските въоръжени сили.

Правителството в Бейрут твърди, че неговите сили все още не са в състояние да поемат пълен контрол.